Vier Kandidaten für Neulöwenberg

Neulöwenberg (GZ) Wenn die Neulöwenberger am 9. April an die Wahlurnen gerufen werden, dann haben sie darüber zu entscheiden, wer bis zur nächsten Kommunalwahl die Interessen des Ortsteils gegenüber der Großgemeinde Löwenberger Land vertritt.

Die Wahl war notwendig geworden, nachdem die ehemalige Ortsvorsteherin Christin Olechnowicz in einen anderen Ortsteil umgezogen war. Damit bestand der Beirat nur noch aus einer Person, was nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg nicht geht. Hätte sich niemand für die Wahl gefunden, wäre als Interessenvertreter des Ortsteils nur noch das Gemeindeparlament infrage gekommen. Doch es haben sich vier Personen, drei Frauen und ein Mann, gefunden, die sozusagen ihren Hut in den Ring werfen und um die Stimmen der Neulöwenberger buhlen.

Angeführt wird die Frauenpower auf der Wahlliste von Carola Minor, 56 Jahre, Friseurin, verheiratet, zwei Kinder. Ganz klar, natürlich Neulöwenbergerin durch und durch, da schon die Eltern im Ort lebten. Sie kann als einzige in der Truppe auch auf kommunalpolitische Erfahrungen zurückgreifen. Nächste Frau in der Runde ist Yvonne Minor, 33 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, von Beruf Verkäuferin. Sie ist in Neulöwenberg aufgewachsen, und abgesehen von einem Zwischenaufenthalt in Zehdenick, "ihrem" Ort treu geblieben. Vervollständigt wird die Frauenriege von Bianka Ast, 42 Jahre, verheiratet, ebenfalls zwei Kinder und tätig als Tagesmutter. Aufgewachsen ist sie in Neuholland, wohnt aber bereits seit 17 Jahren in Neulöwenberg, weshalb sie längst als eingebürgert gilt, wie ihre Mitstreiter ihr bescheinigen. Als einziger Mann in der Viererrunde tritt Björn Matthias Kresz zur Beiratswahl an. Er ist 32 Jahre alt, von Beruf Lokomotivführer, nicht verheiratet, aber geprüfter Kaffeetrinker, wie er scherzhaft anmerkt. Auch er ist kein gebürtiger Neulöwenberger, sondern lebt erst seit gut neun Jahren im Ortsteil. Bekannt ist er dennoch, denn zum einen wohnt er in dem zum Wohnhaus umgebauten Bahnhofsgebäude, zum anderen hat er das alte Umformerwerk gekauft. Das restauriert er Stück für Stück, um es zu erhalten. Dort befindet sich in einem Teil auch das kleine Museum mit DDR-Utensilien.

Was die vier Kandidaten eint, ist ihr Einsatz für ihren Ort: "Wir wollen Neulöwenberg zu einer Gemeinschaft entwickeln, in der sich die Leute kennen, über den Gartenzaun miteinander sprechen und vor allem ein nachbarschaftliches Miteinander existiert." Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht mit der Umsetzung.

Größtes Manko von Neulöwenberg ist, dass es sich eben nicht um ein gewachsenes Bauerndorf wie beispielsweise Großmutz oder Grüneberg handelt. Zwar gibt es im Ortsteil Landwirte, aber um den Bahnhof herum dominieren die Bahnbauten, in denen früher auch wirklich mehrheitlich Angestellte der Bahn wohnten. Ein die Gemeinde und damit auch die Einwohner trennendes Element ist die Schranke. Also wird ein zentraler Ort gebraucht, wo die Neulöwenberger zusammenkommen können. Aber eben einen solchen Treffpunkt gibt es nicht.

Eine Gaststätte ist nicht wirklich eine Alternative, sind sich die Kommunalpolitiker in spe einig. Das alte Feuerwehrgebäude ist marode, gute Sanitäranlagen fehlen. Insofern wird die Suche nach dem Dorfmittelpunkt, an dem sich Jung und Alt, Alteingesessene und Zugezogene treffen können, nicht nur den Wahlkampf dominieren, sondern wird sich die Arbeit des Gremiums auch darauf konzentrieren müssen. Der neue Spielplatz ist ein Anfang. Er ist zusätzlich mit Bänken ausgestattet worden, auf denen sich nicht nur die Eltern, sondern auch die betagteren Semester nach einem Spaziergang ausruhen können, finden die Vier. Doch es sei eben nur ein Anfang, stehe da doch die Frage im Raum: Was ist bei schlechten Wetter?

Die Kandidaten wollen nicht nur vorschlagen und ausführen, sondern die Einwohner mit ins Boot holen. "Wir haben keine Patentlösungen parat. Aber wir hoffen auf die Unterstützung der Neulöwenberger. Sie wissen doch am Besten, was sie wollen. Das wollen wir aufgreifen und bei der Umsetzung helfen", so die übereinstimmende Aussage der Wählergruppe für Neulöwenberg (WfN). "Als Ansprechpartner und Vertrauenspersonen für den Ortsteil tragen wir an die Verwaltung heran, wenn eine Laterne nicht funktioniert und versuchen zu schlichten, wenn sich zwei Nachbarn um die Höhe einer Hecke streiten", heißt es.

Vor diesem Hintergrund hoffen die Kandidaten am 9. April auf eine hohe Wahlbeteiligung. "Je mehr Einwohner ihre Stimme abgeben, desto besser. Denn das ist unsere Legitimation, um für möglichst viele Neulöwenberger zu sprechen", bitten die angehenden Kommunalpolitiker zur Wahl.