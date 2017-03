artikel-ansicht/dg/0/

(OGA) Oranienburg Alles in allem sei sie mit ihrer Leistung zufrieden, sagt Anja Kluczenski. Die 18-Jährige vom JC Samura Oranienburg nahm am Wochenende an der deutschen Judo-Meisterschaft der U21 in Frankfurt (Oder) teil und belegte in der Klasse bis 48 Kilogramm unter 13 Teilnehmerinnen den siebten Platz. "Es hätte mehr drin sein können ", räumt die Gymnasiastin nach ihrer dritten deutschen Meisterschaft ein. Da es ihr bestes Ergebnis bei nationalen Kämpfen war, "bin ich nicht enttäuscht".

Im ersten Kampf gegen Lisa Samfaß vom VFL Lahnstein gewann die Samura-Athletin (die sich als Siegerin der norddeutsche Meisterschaft qualifiziert hatte) nach 33 Sekunden durch eine Kombination mit Ippon. "Im zweiten Kampf kam ich im Bodenkampf in eine Festhalte." Aus dieser konnte sich die amtierende Landesmeisterin zwar befreien, gab aber einen halben Punkt ab, den sie nicht mehr aufholen konnte. Gegen Grete Riegert (Speyer) entwickelte sich in der Trostrunde ein offener Schlagabtausch. Nach 3:07 Minuten hatten beide Athletinnen zwei halbe Punkte. Nach einem missglückten Angriff wurde Anja Kluczenski ausgekontert und verlor mit Ippon.

Unter den Konkurrentinnen seien sehr viele Sportschülerinnen gewesen. "Die trainieren an fünf Tagen in der Woche, ich nur hobbymäßig. Da ist es klar, dass ich in gewisser Weise unterlegen bin." Für sie selbst sei die Sportschule nur kurz ein Thema gewesen. "Als der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule erfolgte, gab es ein Angebot." Die damals Zwölfjährige wollte aber auf eine normale Schule. "Ich wäre sonst zu weit weg von meinen Freunden gewesen. Bereut habe ich diese Entscheidung nie."

Während viele Heranwachsende im Teenager-Alter die Lust am Sport verlieren, blieb Anja Kluczenski dabei. "Du musst schon einiges dafür machen, um Schule, Sport und Freizeit unter einen Hut zu bekommen." Aktuell bastelt die Jugendliche (sie fing als Siebenjährige mit Judo an und gewann im Nachwuchs etliche Titel auf Landesebene und im überregionalen Bereich) an ihrem Abitur. "Dann würde ich gern zur Polizei gehen oder irgendwas im Bereich Sport machen. Judo soll aber auch weiterhin eine große Rolle spielen. Wie es meine Freizeit halt zulässt."

Gibt es ein großen Traum? "Natürlich wäre es schon schön, an internationalen Turnieren teilzunehmen. Bei nur zwei Trainingseinheiten in der Woche sind meine Leistungen dafür aber nicht ausreichend." Ziel sei es aber, auch an der nächsten "Deutschen" teilzunehmen.