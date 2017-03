Gespiegelte Welt in Mühlenbeck gezeigt

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Für ihre neunte Ausstellung im Berufsförderungswerk hat die Fotogruppe wieder ein Thema gewählt, dass den Fotografen viel Spielraum für Interpretation und Kreativität lässt. Waren es im vergangenen Jahr Brücken, die sie kunstvoll in Szene setzten, konnten sich die mehr als 60 Besucher der Vernissage am Montagabend davon überzeugen, welche interessanten Effekte Spiegelungen in der Fotografie ergeben.

Ein Bild wie gemalt: Doch diese Motiv hat Ingrid Rose aus Summt sich nicht ausgedacht, sondern an einem Nebeltag am Summter See gefunden, fotografiert und gemeinsam mit 18 anderen Fotografen der Gruppe "SichtWeisen" im Berufsförderungswerk ausgestellt. © MZV

Besonders beliebt sind Spiegelungen, die die Fotokünstler in der Natur gefunden haben. Wolken und Sonnenstrahlen spiegeln sich in Seen oder Flüssen, auch Berge und Bäume kräuseln sich scheinbar auf der Wasseroberfläche. Ein besonderes Motiv hat Ingrid Rose gefunden: Eine umgestürzte Birke mit ockergelbem Laub am Summter See an einem Nebeltag. Ihr Bild wirkt, als sei es von einem chinesischen Landschaftsmaler auf Papier oder Bambus gebracht worden. Es hat etwas Meditatives, wie auch die Landschaftsbilder oft der Meditation dienten. Auf den übermäßigen Gebrauch von Farbe wurde verzichtet. Der Baum rückt in den Vordergrund, die Silhouette des Ufers verschwindet im Nebel und deutet Unendlichkeit an. Ein großartiges Bild.

Andere Aufnahmen der Ausstellung wirken sehr speziell, weil nicht sofort zu erkennen ist, was gespiegelt wurde. Uta Schott hat ihre Fotografien "Klagende Masken" und "Zorro" genannt. "Ich habe Rauch fotografiert, aneinandergesetzt, gespiegelt und das Foto dann bearbeitet", erklärt sie in groben Zügen ihre Werke. "Das macht Spaß, weil man vorher nicht weiß, was rauskommt." Von Reinhard Musold, Chef der Sichtweisen, sind Spiegelungen in einer Glaskugel zu sehen, Norbert Kohlhoff hat Häuserzeilen aufgenommen, die sich in poliertem Autolack wiederfinden, Doris Pudel fotografierte ihre Enkelin Maja, die sich im Spiegel betrachtet und Gudrun Engelke eine Fata Morgana in der Wüste. Insgesamt sind 32 Bilder von 19 Mitgliedern der Fotogruppe ausgestellt, die sich auch im zehnten Jahr ihres Bestehens, an jedem ersten Montag im Monat im Schildower Kastanienhof trifft.

Die Ausstellung im Foyer des Berufsförderungswerkes ist nun ein Jahr lang zu sehen. Sie befindet sich in der Kastanienallee 25 in 16567 Mühlenbeck.