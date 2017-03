Umfangreiche Tagesordnung im Ausschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Am Donnerstag findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses von Storkow eine Hauptausschusssitzung statt. Auf der alleine im öffentlichen Teil der Sitzung 15 Punkte umfassenden Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zu Storkows Intergriertem Stadtentwicklungskonzept sowie Beschlussempfehlungen zu verschiedenen Bauvorhaben wie dem Forsthaus Tschinka in Kehrigk, Philadelphia Am Park und dem Projekt "Philadelphia - Ferienhaussiedlung am Kanal".