Horst Fischer brilliert mit hohem Tempo

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit seinen fast 84 Jahren hat der Eisenhüttenstädter Tischtennisspieler Horst Fischer gerade eines seiner erfolgreichsten Wettkampf-Wochenenden hinter sich. Er holte bei den Norddeutschen Meisterschaften der Senioren in der Klasse ab 80 Jahre im Mixed-Doppel Gold und gewann in der Einzelkonkurrenz die Silbermedaille. "Im Herrendoppel hatte ich bei den Norddeutschen Meisterschaften bereits zweimal den Titel geholt, doch im Mixed hatte es noch nie geklappt. In der Einzelkonkurrenz war ich zuvor einmal Zweiter und einmal Dritter geworden, doch dieser zweiten Platz ist für mich überraschend", erklärt der Routinier. Schließlich war die Konkurrenz teilweise drei, vier Jahre jünger und in seinem Altersbereich kann das eine Menge ausmachen.