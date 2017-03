Eine eiskalte Tradition

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der Sommer steht vor der Tür! Zu mindesten für die Winterschwimmer. "Mitte Mai kann ja jeder anbaden", sagten sich die Brandenburger Eisbader und eröffneten die Badesaison am Grillendamm. Die winterharten Schwimmer stürzen sich ins kalte Wasser der Havel und feierten ihr 37. Gründungsjubiläum. Für sie ist klar: Auch Mitte März lässt es sich ganz wunderbar unter freiem Himmel schwimmen. Nur auf das anschließende Trocknen auf der sonnigen Liegewiese wurde verzichtet. Schon knapp zehn Grad Lufttemperatur und die Wassertemperatur von fünf Grad - je nach Sichtweise kalt bzw. warm. Da kommen die Eisbader schon fast ins Schwitzen. Eines steht aber fest: Eisbaden ist wahrhaftig nichts für Warmduscher. Am liebsten haben es die Winterschwimmer, wenn sie mit der Säge anrücken, um die Eisfläche aufsägen müssen. Im eiskalten Wasser fühlt es sich wie in einer wonnig, warmen Badewanne. "Die Gefäße in der Haut ziehen sich so schnell zusammen, dass man die Kälte kaum spürt", erklärte Eisbärin Heike Gose. "Das erste Einatmen nach dem Eintauchen fällt schwer, danach geht es." Gesagt getan - nach und nach stiegen dann die "Deetzer Havelaale", "Stralsunder Walrosse", "Brackratten aus Cumlosen", "Seehunde" aus Rostock und natürlich die Eisbären in bunten Kostümen, gut gelaunt und bei musikalischer Unterhaltung von DJ Deddy, in die Havel. Schon nach wenigen Sekunden kommen die Ersten wieder heraus, ihre Haut ist jetzt krebsrot, doch sie sind begeistert. Denn hierbei gilt der Spaß an der Freude. Eisbaden kann aber auch gut für das Seelenheil sein.