Schlafstörungen nehmen zu

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Zahl der Menschen in Deutschland, die schlecht ein- oder durchschlafen können, nimmt nach einer Untersuchung der DAK-Gesundheit zu. Seit 2010 seien die Schlafstörungen bei Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen. Das geht aus dem Gesundheitsreport 2017 "Deutschland schläft schlecht - ein unterschätztes Problem" hervor, den die gesetzliche Krankenkasse an diesem Mittwoch in Berlin vorstellt. Unter besonders schweren Schlafstörungen leide jeder zehnte Arbeitnehmer - ein Anstieg von 60 Prozent seit 2010.