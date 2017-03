Mehr Stellplätze für Pendler am Bahnhof Neurof

artikel-ansicht/dg/0/

Begründet wird die Aufstockung damit, dass aufgrund von Bürgerhinweisen und eigenen Beobachtungen der Stadtverwaltung in den Herbst- und Wintermonaten von einem höherenBedarf auszugehen sei. Daraufhin habe das Ingenieurbüro Börjes eine erneute Bedarfsermittlung durchgeführt und festgestellt, dass in der Regel in der Herbst- und Winterperiode zehn bis zwölf Pkw und bis zu 24 Fahrrad-Abstellmöglichkeiten benötigt werden. Ein weiterer Grund, die bereits geschlossene Vorentwurfsplanung noch einmal zu überarbeiten, habe zum Jahreswechsel die Deutsche Bahn AG selbst geliefert. Die Bahn möchte möglichst alle Flächen am Bahnhof Neuhof, die nicht zwingend für den Betrieb des Bahnhofes erforderlich sind, veräußern. Dieser Sachverhalt ermögliche der Stadt, auch die Flächen zwischen Burgwaller Landstraße und der bereits vorhandenen Zuwegung zum Bahnsteig in die Planungen mit einzubeziehen und eine direkte Gehweganbindung zur Schulstraße zu schaffen.

Am eigentlichen Konzept der P+R-Anlage soll sich aber kaum etwas ändern. Die Parkplätze sollen so gepflastert werden, dass eine "Senkrechtaufstellung" der Autos möglich ist. So werden 13 Stellplätze entstehen, einer davon ist Behinderten vorbehalten. Diese Parkbucht wird eine Breite von vier Metern haben. Eine sechs Meter breite Fahrgasse stehen für die Ein- und Ausfahrt zur Verfügung. Die überdachte Fahrrad-Abstellanlage mit 24 Einstellplätzen befindet sich im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz. Dort sei die Sicht auf die Fahrräder uneingeschränkt möglich und die Verbindung zum Bahnhofsgelände sehr kurz, heißt es in der Beschlussvorlage. Wann das Vorhaben realisiert werden soll, dazu werden in der Vorlage der Verwaltung keine Angaben gemacht. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 25 000 Euro sollen an anderer Stelle im Haushalt 2017 eingespart werden. Bei der Finanzierung des Vorhabens setzt die Stadt auf Fördermittel. Die Maßnahme sei für das Förderprogramm zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Öffentlichen Personennahverkehr des Landesamtes für Bauen und Verkehr angemeldet. Die Förderquote betrage 75 Prozent für die Bauleistung und 13 Prozent der förderfähigen Planungskosten.