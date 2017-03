Uferpromenade Seilershof nicht überall freigeschnitten

artikel-ansicht/dg/0/

Seilershof (GZ) Die Pflege der Uferpromenade war Thema der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Seilershof. "Ich appelliere an die Anwohner zu helfen", berichtete Ortsvorsteher Heinz-Dieter Kakuschke. Obwohl es sich nicht um ihren Grund handele, pflegen die meisten den Weg entlang des Kleinen Wentowsees ganz selbstverständlich mit, würdigte Kakuschke. Allerdings könne er nicht ausnahmslos alle Bürger überzeugen.

Kakuschke fragte nun während der Hauptausschusssitzung in Gransee, welche Möglichkeiten das Amt sieht, ein Zuwachsen der Promenade zu verhindern. Die Kräfte, die im Rahmen des Programms Mehraufwandsentschädigung im Dorf arbeiten, könnten nicht alles schaffen. Der Amtswirtschaftshof (AWH) könne die Arbeiten erledigen. "Wenn ihr die Pflege im Rahmen eures Budgets an den AWH übertragt", sagte Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke daraufhin.

Die Sicherung des Ufers selbst wird regelmäßig durch den AWH durchgeführt. Pfähle werden - wenn nötig - ausgetauscht und der Boden so vor dem Abrutschen in den See gesichert.