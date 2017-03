Verdi berät über Schlichtung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem zweitägigen Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch über einen Vorschlag zur Schlichtung beraten. Das sagte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker. Die Arbeitgeber hatten die Gewerkschaft zu einer Schlichtung aufgefordert. Die Positionen lägen so extrem auseinander, dass dies der einzige Weg zu einer für beide Seiten vertretbaren Lösung sei, hatte ein Sprecher des Forums der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg am Dienstag gesagt.