artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559432/

Wenn Omas Standuhr nicht mehr den Ton angibt, dann ist das nicht gleich ein Grund, sie in die Mülltonne zu bringen. Ilona und Dankward Jähnert wissen das, denn im Zweifel eilt der Kunde mit der alten Uhr zu ihnen. Daran hat sich auch fast 52 Jahre, nachdem die beiden ihr Geschäft an der Karl-Marx-, Ecke Berliner Straße eröffnet haben, wenig geändert. Das liegt vor allem an dem ideellen Wert, den so eine Uhr darstellt, meint Dankward Jähnert. Was wertvoll ist und was seinem Besitzer einfach "lieb und teuer", entscheidet dieser schließlich selbst.

"Es wird durchaus nicht alles weggeworfen", ist Ilona Jähnerts Eindruck. Sie erinnert sich sofort an einen jungen Mann, der ihr kürzlich eine Tischuhr vorstellte, die er auf dem Sperrmüll entdeckt hatte. "Die haben wir wieder hingekriegt, und er hat sich riesig darüber gefreut." Manches findet sich kaputt auf dem Trödel und lässt sich doch mit vertretbarem Aufwand reparieren. Für wieder andere sind gerade Uhren als Erbstücke der Großeltern oder Eltern mit Erinnerungen verbunden, und nicht zuletzt liegen schöne, gebrauchte Sachen auch im Trend.

Das führt dazu, dass Ilona und Dankward Jähnert, die beide schon im Rentenalter sind, doch immer gut zu tun haben. Neben der Reparatur von Taschenuhren bis Standuhren haben sie auch moderne Wecker und Schmuck im Angebot. "Die Leute kommen, weil sie uns kennen, weil sie wissen, was wir können", sagen die beiden. Ihr handwerkliches Geschick wird geschätzt und ihr Fingerspitzengefühl ist auch beim schlichten Batteriewechsel gefragt.

Früher hat der Meisterbetrieb Jähnert selbst Uhrmacher ausgebildet. 16 Auszubildende sind insgesamt zu DDR-Zeiten dort in die Lehre gegangen. Auch in den Nachbarorten gibt es heute noch einige selbstständige Uhrmacher, weiß Ilona Jähnert. Ein aussterbendes Handwerk ist es also noch nicht. Und doch: Wirklich empfehlen kann die Geschäftsfrau jungen Menschen den Beruf des Uhrmachers heute nicht mehr uneingeschränkt. Ein schon bestehendes Geschäft aufrecht zu erhalten, sei etwas leichter.

"Wenn jemand hineinwächst, weil die Eltern das Geschäft haben und sie die Kunden übernehmen können, wenn sie am Ort bekannt sind, dann mag es gehen", überlegt sie.

Dass dem Beruf noch eine lange Zukunft beschieden sein wird, darauf würde Ilona Jähnert jedoch lieber nicht wetten. Denn es würden auch viele moderne Uhren hergestellt, an denen es schlicht für einen Uhrmacher nichts mehr zu reparieren gibt, weil sie - abgesehen vom Batteriefach - gar nicht zu öffnen sind. Und da ist sie dann eben doch wieder: die Wegwerfgesellschaft, die das austauschbare Teil der Qualität vorzieht.

Diesem Trend setzen Ilona und Dankward Jähnert trotzdem ihre Handwerkskunst entgegen, solange es eben geht: "Wir hängen an unserem Geschäft, und wir machen weiter. Noch sind wir ja gut drauf."