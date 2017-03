Westhavelländische Sandschrecken und Kuhschellen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Naturpark Westhavelland ist größer als man gemeinhin vermuten könnte, endet er doch nicht an den Kreisgrenzen. Statt dessen dehnt er sich von Norden nach Süden, von Neustadt/Dosse bis kurz vor die Tore der Stadt Brandenburg an der Havel aus. Im Westen wird er durch die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt begrenzt, im Osten schlängelt sich die Grenze an Friesack, Senzke, Möthlow und am Kieck entlang. Dann folgt ein Schwenk nach Riewend und Päwesin, so dass auch der Beetzsee und das umliegende mittelmärkische Amt zum Gebiet des Naturparks gehören. Insgesamt eine Fläche von 1.315 Quadratkilometern.

Mit einer Bevölkerungsdichte von etwa 60 Einwohnern pro Quadratkilometer ist der Naturpark recht dünn besiedelt. Zum Vergleich: Der Bevölkerungsdurchschnitt für das Land Brandenburg lag Ende 2015 bei rund 84 Einwohnern pro Quadratkilometer, das Land Berlin kann gar mit etwa 3.900 Einwohnern pro Quadratkilometer aufwarten (Amt für Statistik Berlin Brandenburg, www.statistik-berlin-brandenburg.de).

Bei einer so geringen Bevölkerungsdichte verwundert es nicht, dass es im Naturpark Orte gibt, die in der Nacht zu den dunkelsten in ganz Deutschland gehören - Milchstraßenblick inklusive. Der Titel "Sternenpark Westhavelland" ist mehr als verdient. Doch nicht nur nachts kann man hier Besonderheiten sehen. Im Naturpark leben auf kleinem Raum scheinbar gegensätzliche Tier- und Pflanzenarten. Zu verdanken ist das der großen Vielfältigkeit in der Landschaft. Zum einen gibt es viele Gewässer und ausgedehnte Feucht- und Überschwemmungsgebiete, zum anderen Trockenrasengesellschaften mit spärlichem Bewuchs auf den zahlreichen Dünen und Erhöhungen in der Landschaft. Dazwischen finden sich Wälder und Äcker. Das alles ist Grundlage für die große Biodiversität, so der Fachbegriff für die Artenvielfalt.

Als Beispiele für Arten mit komplett gegensätzlichen Ansprüchen an ihre Umwelt werden auf der Internetseite des Naturparks die Großtrappe und die Blauflügelige Sandschrecke auf der einen und das Tüpfelsumpfhuhn und der Moorfrosch auf der anderen Seite genannt. Außer den Großtrappen kommen noch weitere vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Wiesenbrüter im Westhavelland vor. Darunter der Große Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, Bekassine und Wachtelkönig. Die vielen Gewässer bieten nicht nur Bibern und Fischottern Lebensraum, sondern auch Wasservögeln. So kommen anderswo seltene Entenarten wie Löffel-, Knäk- und Schnatterente vor. Der Fischreichtum der Gewässer ermöglicht es, See- und Fischadlern hier erfolgreich Nachwuchs aufzuziehen. Auch für den schillernden Eisvogel finden sich passende Gewässer und Ufer zum Brüten. In den Wäldern können mit etwas Glück Grün-, Bunt- und Schwarzspecht beobachtet werden. Neuerdings lässt sich hier und dort auch ein Wolf blicken.

Doch nicht nur mit Tieren, auch mit Pflanzen kann der Naturpark punkten. Die Kuhschelle, auch Wiesen-Küchenschelle (Pulsatilla pratensis) genannte Pflanze, gibt es nur an einer Stelle im Naturpark. Wo sie wächst, wird seitens der Parkverwaltung nicht verraten. Sie wird gehegt und gepflegt, so dass von sieben Pflanzen im Jahr 2014 ein Anstieg auf 25 Pflanzen im Jahr 2015 erreicht werden konnte.

Weitere vorkommene Pflanzen sind Sumpfdotterblumen, Wiesenschaumkraut, Lungenenzian, Klappertopf und die Färberscharte. Grasnelken, Sandstrohblumen und Blauschillerrasen bevorzugen die trockenen Standorte auf den Dünen. Eine ganz ungewöhnliche und seltene Pflanze ist der Teufelsabbiss (Succisa pratensis), dessen halbkugeliger blauer Blütenstand nur noch auf den wenigen Pfeifengraswiesen im Naturpark vorkommt. Er steht in Deutschland auf der Roten Liste gefährdeter Arten.

