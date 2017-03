Räuberische Semnonen bei Augsburg besiegt

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Es waren wilde Zeiten für die Römer, als die von ihnen als Barbaren bezeichneten Germanen das Imperium Romanum zunehmend bedrängten. Erste Kämpfe fanden schon vor der Römischen Kaiserzeit statt, bei der es sich um eine Geschichtsepoche handelt, die 27 vor Christus mit Kaiser Augustus ihren Anfang nahm und bis Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus dauerte. Zu den Aggressoren aus dem Norden gehörten womöglich auch Leute, die in der Havelregion, im Elb-Havel-Winkel und südlich der Havel siedelten. Das waren die Semnonen, ein germanischer Stamm, der zum Stammesverbund der Sueben gehörte.

Viel weiß man nicht über kriegerische Aktivitäten der Semnonen gegen die Römer. Wohl aber ist der Stammesname auf einem römischen Siegesaltar verewigt, der heute im bayerischen Augsburg steht. Laut Übersetzung auf www.stadtlexikon-augsburg.de wurde auf den Weihestein die Widmung gemeißelt: "Der geheiligten Göttin Victoria wegen der Barbaren des Stammes der Semnonen und [oder] Juthungen, am 8. und 7. Tag vor den Kalenden des Mai [24.-25.4.] niedergemacht und in die Flucht gejagt von den Soldaten der Provinz Rätien, von in Germanien stationierten [Truppen] und gleichwohl durch Landsleute..."

Bei den Juthungen wird seitens der Wissenschaft gemutmaßt, dass sie sich entweder den Semnonen zugehörig fühlten oder sich als deren Abkömmlinge betrachteten. Inwiefern nun die eigentlichen Semnonen in die Kämpfe verwickelt waren, ist somit ungewiss. Bei Raetien handelt es sich um eine römische Provinz, zu der auch das nördliche Alpenvorland zwischen südöstlichem Schwarzwald, Donau und Inn gehörte. Augsburg (Augusta Vindelicum) dürfte die Provinzhauptstadt gewesen sein.

Dass es sich bei den Semnonen um keine Randerscheinung der Römischen Kaiserzeit handelte, erschließt sich aus dem, was Cassius Dio der Nachwelt hinterließ. Dieser Geschichtsschreiber des 2./3. Jahrhunderts legt nahe, dass die Semnonen in den Augen der Römer höher gestellt gewesen sein dürften als andere germanische Stämme. Seine Notizen stammen aus der Zeit vor Aufrichtung des Siegesalters, da der Autor bereits in den 220er Jahren starb.

Cassius Dio berichtet von einem semnonischen König namens Marsyas, der in Begleitung einer Ganna genannten Seherin vom Kaiser in Rom freundlich empfangen wurde. König und Seherin seien auch unversehrt wieder in ihr Land zurück gekehrt. Beim besuchten Kaiser soll es sich laut Historikerangaben im Internet um Titus Flavius Domitianus, kurz Domitian, handeln, der von 51 bis 96 nach Christus geherrscht hatte. Das war zu Lebzeiten des heute weitaus bekannteren Geschichtsschreibers, den man als Tacitus kennt.

Dieser Experte und Senator hatte ein vielzitiertes Werk über Geografie und Kultur der Germanen verfasst, in dem die Semnonen innerhalb des Stammesverbands der Sueben sehr hoch angesiedelt sind. Laut Tacitus würden sich die Semnonen als die Ältesten und Edelsten unter den Sueben bezeichnen. "Hundert Gaue bewohnen sie, und ihre große Volkszahl bewirkt, dass sie sich als Haupt der Sueben ansehen." Die Übersetzung aus dem Lateinischen findet sich auf www.gottwein.de. Tacitus erwähnte auch ein mutmaßliches Zentralheiligtum, den Heiligen Hain der Semnonen.

Wieviel Wahrheit in den Darstellungen des Römers steckt, lässt sich kaum mehr überprüfen. Interessant in diesem Zusammenhang, speziell für das Bundesland Brandenburg, ist die Ansiedlung der Semnonen auf einer Landkarte des Belgiers Petrus Kaerius (1570-1630). Durch das Siedlungsgebiet fließt der Suebus fluvius, der in den Albis fluvius (Elbe) mündet. Beim Suebenfluss handelt es sich laut dieser kartografischen Darstellung um die Mittlere und Untere Havel als Verlängerung der Spree. Die Karte mit ihren Ortsangaben basiert vermutlich auf vererbtem Wissen römischer und griechischer Wissenschaftler der Spätantike.

In den Wäldern, die den Unterlauf des Suebus fluvius flankieren, wurden belegter Maßen römische Münzen verloren, verscharrt oder auf andere Weise der Nachwelt hinterlassen. Aus Rathenow stammt beispielsweise ein silberner Denar mit dem Bildnis von Kaiser Augustus. Er wird ebenso im Archäologischen Landesmuseum im Brandenburg an der Havel gezeigt wie römische Münzen des 1. bis 4. Jahrhunderts, die unter anderem in den havelländischen Dörfern Buschow und Paaren gefunden wurden.

Mal angenommen, Tacitus überliefert harte Fakten, und vorausgesetzt, die Semnonen besaßen ihren Status bereits und konnten ihn über die nächsten Jahrhunderte wahren, sollten sie wohl als eine treibende Kraft hinter den Zügen der Sueben erachtet werden. Bereits im ersten vorchristlichen Jahrhundert hatten es die Römer in ihrer Provinz Gallien mit Sueben zu tun bekommen. Im Zuge der Völkerwanderungen ab dem 4. Jahrhundert waren auch die Semnonen aus den angestammten Siedlungsgebieten ausgewandert. In welche Richtung ist nicht wirklich gewiss. Die Sueben gelten derweil allgemein als Urahnen der Schwaben. Im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart ist noch bis 23. April die Ausstellung "Die Schwaben. Zwischen Mythos und Marke" zu sehen. In ihr werden 2.000 Jahre schwäbische Kulturgeschichte dargestellt, wobei natürlich auch die Sueben eine Rolle spielen. Mehr Infos auf www.landesmuseum-stuttgart.de.

Mit dem Vordringen der Barbaren war es dem Römischen Reich weiter an den Kragen gegangen. Auf die im Jahr 395 vollzogene Teilung in West und Ost folgte im 5./6. Jahrhundert das Ende Westroms. Das oströmische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel bestand noch lange weiter.

In der Regel wird die im Jahr 9 nach Christus in Westfalen erfolgte Vernichtung dreier römischer Legionen als Anfang vom Ende Westroms verkauft. In diesem Zusammenhang ist stets von Herrmann bzw. Arminius dem Cherusker auf germanischer und Heerführer Varus auf römischer Seite die Rede.

Allerdings kommt ein Ereignis in den geschichtlichen Darstellungen zu kurz, das zumindest dem nach Nordosten hin gerichteten Expansionsstreben der Römer bereits einen Riegel vorgesetzt hatte. Das soll im Jahr 9 vor Christus geschehen sein.

Demnach stand Heerführer Drusus, ein Stiefsohn von Kaiser Augustus, mit seinen Truppen an der Elbe, die er überqueren wollte. Das Projekt soll gescheitert sein, da sich am Ufer eine germanische Seherin von übermenschlicher Größe dem Drusus in den Weg gestellt und ihm folgendes prophezeiht haben soll: "Wohin willst du eigentlich noch ziehen, unersättlicher Drusus? Es ist dir nicht vom Schicksal bestimmt, dies alles hier zu sehen. Ziehe von dannen! Denn das Ende deiner Taten und deines Lebens ist schon nahe".

Die Übersetzung dieser Überlieferung des Cassius Dio findet sich bei Wikipedia. Tatsächlich starb Drusus auf dem Weg zurück zum Rhein. Da aber die geschilderte Begegnung zu seltsam ist, als dass sie sich wirklich so zugetragen haben könnte, geht man eher davon aus, dass Cassius Dio mit diesen Worten die Umkehr des Drusus im Nachhinein rechtfertigen wollte. Indes sollte seit Drusus' Umkehr die Elbe die Nordostgrenze des Römischen Reichs bilden. Es war damals noch lange nicht am Ende und hatte auch noch längst nicht seine größte Ausdehnung erreicht. Denn das gelang erst 43 nach Christus, indem Britannien römische Provinz wurde.

Da sich Germanien bis zur Elbe hin nicht kontrollieren bzw. halten ließ, bauten die Römer zwischen 100 und 160 nach Christus eine rund 550 Kilometer lange Grenzanlage, hinter die sie sich zurück zogen. Die Anlage ist als Limes besser bekannt. "Er verläuft durch die Gebiete der heutigen Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz", wie es auf www.deutsche-limeskommission.de heißt.

Da Augusta Vindelicum, heute Augsburg, wo 1992 bei Bauarbeiten der Siegesalter entdeckt wurde, rund 85 Kilometer südlich des Limes lag, wurden die Semnonen und/oder Juthungen vermutlich auf Reichsgebiet geschlagen. Sie waren 259 auf Beutezug gen Süden gegangen, hatten demnach den Limes überwunden und waren bis weit hinter die Alpen gelangt. Als sie auf dem Rückmarsch waren, trafen diese Germanen auf die Römer, durch die sie besiegt und in die Flucht geschlagen wurden.

Der daraus resultierende Gedanke, die in Buschow und Paaren gefundenen Münzen, je ein Sesterz des 235 gestorbenen Kaisers Severus Alexander und des 244 gestorbenen Gordian III., könnten kleine Zeugen der Schlacht des Jahres 260 sein, würde aber eher Wunschdenken darstellen.