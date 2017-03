Rauher Berg: eine geheimnisvolle Anhöhe

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Auf einer, östlich der Stadt Rathenow gelegenen einsamen Anhöhe im Stadtforst befand sich ein Begräbnisplatz aus germanischer Zeit. Etwa die Zeit von Christi Geburt bis in das 4. Jahrhundert nach Christus. Während der Anlage eines Schießstands in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der größte Teil des ehemaligen Urnengräberfeldes völlig zerstört. Wo befand sich jedoch der Siedlungsplatz dieser Germanen?

Der ehemalige Kreisbodendenkmalpfleger Dr. Rudolf Guthjahr sagte mir einmal, dass die Germanen manchmal lange Wege in Anspruch nahmen, um ihre Toten zu bestatten. Ein mir bekannter Fundplatz aus dieser Zeit befand sich in der Saarstraße auf dem Gelände einer damaligen Kinderkombination. Ich fand dort im Baggerstaub glattwandige, unverzierte Gefäßscherben, ähnlich dem Scherbenmaterial vom Rauhen Berg, wie diese Anhöhe im Volksmund genannt wird. War das der Siedlungsplatz, von dem auch die Germanen ihre verstorbenen Angehörigen in Urnen zum Rauhen Berg trugen? Oder wurden die Toten in der Nähe, bzw. auf der Anhöhe dem Feuer übergeben?

In den siebziger Jahren fand ich im Bodenprofil eines stark ausgefahrenen Waldweges, der über das Gräberfeld führt, eine Urne. Nach der Notbergung und Dokumentation des Fundes entdeckte ich im anatomisch geschichteten Leichenbrand, außer einem kleinen Stück schwarzen Birkenharzes, keine weiteren Beigaben. Es ist von ähnlichen Funden bekannt, dass die Germanen mitunter die meist grob verbrannten Knochen in anatomischer Reihenfolge des menschlichen Körperbaus in der Urne sorgfältig aufschichteten. Auf den Gefäßboden gelangten als erstes die Fußknochen, den Abschluss bildeten die Reste des Schädels.

Als Oberflächenfunde entdeckte ich weiterhin viele glattwandige Gefäßscherben, sowie in der Rekonstruktion die Bruchstücke eines kleinen unverzierten Topfes, wohl ursprünglich der Bestattung mit möglichem organischen Inhalt beigestellt. Die konische Form dieses Gefäßes erinnert an einen heutigen Blumentopf und wird als sogenannter Kumpf bezeichnet.

Über Aufzeichnung oder Dokumentation von geborgenem Fundmaterial, dass sicherlich beim Bau der Schießanlage in den 1920er entdeckt wurde und deren Verbleib, ist mir nichts bekannt.