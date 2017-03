Über'n Tellerrand: Antaris lockt achtsprachig

artikel-ansicht/dg/0/

Stölln/Havelland (MOZ) Von den Machern des Antaris-Festivals in Stölln lernen, heißt bunter und internationaler werden. Zumindest was die Werbung im Internet betrifft. Denn dort wird für das jährliche Top-Ereignis im Flieger-, Natur- und Sternenparkdorf Stölln mit Farbenpracht und inzwischen achtsprachig geworben.

Die deutsche Übersetzung aus dem Spanischen für "Queridos amigos de Antaris" lautet "Liebe Freunde des Antaris". Die Anrede mit nachfolgenden Hinweisen zum Partyort und zum Festival vom 30. Juni bis 3. Juli erfolgt ferner auf Russisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Italienisch und natürlich auf Deutsch. "Der Flugplatz Otto Lilienthal in Stölln ist nicht nur ein wunderschönes Partygelände, er gilt auch als der älteste Flugplatz der Welt", heißt es dort. Auf Spanisch: "El Aeródromo Otto Lilienthal en Stölln no sólo es un sitio maravilloso, también es el aeródromo más antiguo del mundo". Es folgt eine kleine Erläuterung...

Tausende Besucher aus aller Welt werden so alle Jahre wieder auf Stölln und das Antaris aufmerksam gemacht und reisen an. Entgegen gängigen Vorurteilen, wonach es sich bei den Besuchern um gesellschaftliche Sonderlinge handeln würde, ist die Realität wohl eine andere. Akademiker tanzen ebenso wie Angestellte, Handwerker, Studenten und Lebenskünstler zu Elektromusik auf den Flächen. Zum Teil übernachten ganze Familien in Zelten und Wohnwagen auf dem Areal nahe dem Gollenberg.

Im Grunde könnten alle dortigen Gäste als touristische Multiplikatoren dienen. Aber weder der Tourismusverein Westhavelland noch der Rathenower Optikpark nutzen das für die Eigenwerbung aus. Nur die Internetseite www.otto-lilienthal.de, der Webauftritt des Stöllner Otto-Lilienthal-Vereins, der das Flugzeug "Lady Agnes" und das Lilienthal-Centrum betreibt, ist mit der Antaris-Website verknüpft. Zumindest Besucher mit Deutschkenntnissen können auf diese Weise auch von touristischen Glanzlichtern des Dorfs am Gollenberg erfahren. Würden die Lilienthaler auf ihrer Website zudem die Termine des Jahres ankündigen, steigen die Chancen auf ein Wiedersehen mit manchen Antaris-Gästen. Im Service-Bereich steht unter Veranstaltungen: "Es gibt keine Events in diesem Jahr".