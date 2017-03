Erste Messe zur Gesundheit in Oranienburg geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Handwerks-, Tourismus- und Ausbildungsmessen gibt es in der Oranienburger Turm-Erlebniscity schon. Nun erweitert die städtische Gesellschaft gemeinsam mit dem Landkreis ihr Portfolio. Am 11. November sollen sich interessierte Bürger beim ersten Gesundheitstag über die medizinischen Angebote, Sport und Prävention im Landkreis informieren können.

"Es wird keine Messe im klassischen Sinne, bei der nur langweilig Prospekte verteilt werden", sagte Turm-Geschäftsführer Kay Duberow am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Angebotes. "Es soll ein Aktionstag werden, bei dem sich Bürger auf vielfältige Weise über medizinische Angebote im Landkreis, über Fragen zur Gesundheitsvorsorge und auch zu sportlichen Aktivitäten informieren", so Duberow. "Wir sehen den Tag als Sondersprechstunde zum Thema Gesundheit, bei dem man nebenbei auch seinen Blutzucker, Blutdruck oder seine Lungenfunktion überprüfen kann sowie Seh- und Hörtests absolvieren kann."

Was alles angeboten wird, hängt letztlich von den Ausstellern ab, die ab sofort gesucht werden. Einen Stand buchen können Anbieter aus dem medizinischen Bereich, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Apotheken, Ernährungsberater, Anbieter alternativer Heilmethoden, Pflegedienste, Kosmetiker, Wellness-Anbieter sowie Sport- und Fitnessstudios. Geplant sind zudem Vorträge zu allen möglichen medizinischen Themen.

Schirmherr der Veranstaltung wird Landrat Ludger Weskamp (SPD) sein. "Das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung. Nach unseren Prognosen wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis demografisch bedingt bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Wir brauchen deshalb gute Strukturen in der Gesundheitsversorgung", sagte Weskamp. Die Aufgabe bestehe aber nicht allein darin, ausreichende Pflegeangebote zu schaffen, sondern auch die Gesundheitsvorsorge zu unterstützen, um die Mobilität und Eigenständigkeit der älter werdenden Menschen so lange wie möglich zu erhalten. "Dass die Menschen immer älter werden, ist an sich ja eine positive Entwicklung. Mit dem Gesundheitstag wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben zu erfahren, welche Angebote es in Oberhavel schon gibt." Der Landkreis selbst leiste mit den Oberhavel Kliniken und den Präventionsangeboten des Gesundheitsamtes schon einen Beitrag. Zurzeit lässt der Landkreis zudem in Schildow ein Seniorenheim bauen.

Turm-Marketingchef Werner Siegler geht es darum, den Menschen beim Gesundheitstag die Angst vor der Vorsorge zu nehmen. "Viele fürchten sich zum Beispiel davor, sich einer Darmspiegelung zu unterziehen. Dabei ist die überhaupt nicht schlimm", nennt er ein Beispiel. Um den Gesundheitstag zu einem anschaulichen Erlebnis werden zu lassen, versucht Siegler zurzeit, begehbare Modelle von Darm und Herz zu organisieren.

Turm-Chef Kay Duberow betonte, dass sich der Gesundheitstag keineswegs nur ans ältere Publikum richtet. "Prävention geht schon in Kindheitstagen los", sagt er. Der Turm selbst werde mit sich seinen gesundheitsfördernden Angeboten präsentieren. "Das beginnt bei uns mit dem Babyschwimmen." Auch sollen am 11. November in der Erlebnisküche gesunde Leckereien gekocht werden. Für Kinder und Familien werde es weitere Angebote geben. Neben den Oberhavel Kliniken hat bereits die AOK einen Stand angemeldet. Sie will vor allem die Angebote des Oranienburger Präventionszentrums vorstellen, sagte Manja Heimhalt von der AOK.

Wer sich für einen Stand beim ersten Gesundheitstag am 11. November in der MBS-Arena der Turm-Erlebniscity interessiert, kann sich per E-Mail an kundencenter@erlebniscity.de wenden.