NP-Markt in Falkensee öffnet wieder

Falkensee (MOZ) Modernisierung beendet: Nach umfassenden Umbauarbeiten in den vergangenen acht Tagen öffnet der NP-Markt in Falkensee in der Falkenstraße 1 am Donnerstag wieder seine Türen. Im neuen Design soll "der discountorientierte Nahversorger mit Sortimentsvielfalt und schickem Ladenbau", so das Unternehmen Edeka Minden-Hannover, wieder die Kunden anlocken .