Der Eklat als Normalzustand

Rheinsberg (zig) Wer des Öfteren die Sitzungen der Rheinsberger Stadtverordneten besucht, für den ist die vergiftete Atmosphäre in dem Gremium nichts Neues mehr. Beim Treffen am Montag übertrafen sich die Teilnehmer aber wieder einmal darin, die Gegenseite mit spitzen Bemerkungen, Vorwürfen und Unterstellungen zu überziehen. Am Ende wollte Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) den Stadtverordnetenvorsitzenden Walter Luy (CDU) von der Versammlungsleitung suspendieren lassen. Letzterer hatte Schwochow den Mund verbieten wollen, nachdem dieser Bürgermeister Jan-Pieter Rau (ebenfalls CDU) kritisiert hatte. Über die Diskussion darüber vergaßen die Abgeordneten sogar, die eigentlichen Tagesordnungspunkte abzuarbeiten.

Ein normales Miteinander scheint in der Rheinsberger Politik schon lange nicht mehr möglich. Das zeigten etwa die Anträge der Fraktion BVB/Freie Wähler, deren Vorsitzender Schwochow ist. Der Antrag, überschüssiges Geld für die Kita in Zechlinerhütte einzusetzen, wurde abgebügelt. Es hatte dabei den Eindruck, dass es weniger darum ging, ob der Antrag gerechtfertigt ist, sondern mehr darum, wer ihn gestellt hatte. Die Kita betreut mittlerweile auch Kinder unter drei Jahren. Um die baulichen Voraussetzungen zu schaffen, hatte Schwochows Fraktion den Einbau niedrigerer Waschbecken und Toiletten beantragt. Doch statt sich mit dem Wunsch zu befassen, bemängelte Luy lieber, dass Schwochow nach einem Vor-Ort-Besuch keine Fotos verschickt hatte. Rau erklärte dann, dass die kleineren Waschbecken und Toiletten bereits in Bearbeitung seien. Somit fiel der Antrag durch. SPD-Fraktionschef Sven Alisch begründete das damit, dass zuerst eine Kitaplanung erstellt werden solle. Sobald diese vorliege, müsse eine Prioritätenliste für Investitionen in Kitas erarbeitet werden.

Der Haushalt für das laufende Jahr wurde von den Stadtverordneten verabschiedet. Schwochow hatte zuvor noch einmal angemahnt, dass sich die Abgeordneten intensiver mit dem Werk befassen sollten. Auch den wachsenden Teil der Personalkosten kritisierte er - ebenso wie den sinkenden Kassenbestand, der von ursprünglich rund 1,7 Millionen Euro mittlerweile fast aufgebraucht sei. Da der Etat aber auch schon in Ortsbeiräten und Ausschüssen behandelt worden war, sahen die anderen Parteien dafür keine Notwendigkeit. Die Nachfrage dazu, welche Aufgaben Wirtschaftsreferent Thomas Lilienthal im laufenden Jahr konkret zu erledigen haben wird, beantwortete Bürgermeister Rau eher ausweichend. Er stellte aber nochmal klar, dass der Stadt ohne Lilienthals Arbeit unter anderem verschiedene Fördermittel nicht zur Verfügung stehen würden. Dazu gehörten unter anderem rund 388000 Euro, mit denen die Stadt für das Feuerwehr-Gerätehaus in Flecken Zechlin rechnen kann.

Bei der von BVB/Freien Wählern geforderten Stellungnahme Raus zur Bauabnahme der Paulshorster Straße verlor Luy dann jedes Maß. Schwochow hatte Rau lediglich vorgeworfen, dass dessen "verwaltungstechnisches Handeln so nicht richtig" gewesen sei, weil Anwohner für die Straßenreinigung zahlen müssen, bevor es eine Schlussabnahme gibt. Daraufhin erklärte Luy unter Berufung auf die Kommunalverfassung, dass er Schwochow persönliche Beleidigungen des Bürgermeisters und Verunglimpfungen der Verwaltung aufs "Äußerste verbiete". Als Schwochow nachfragte, worin die Beleidigung bestanden habe, wollte Luy, der zuvor keine Probleme damit hatte, Schwochow ins Wort zu fallen, ihm das Rederecht verbieten, da er wiederum ihm ins Wort gefallen sei. Perfekt war der Tumult, als Schwochow beantragte, Luy als Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung für eine Sitzung zu suspendieren. Detlef Pagel (SPD) übernahm für Luy den Vorsitz und läutete eine fünfminütige Pause ein. Diese wurde genutzt, um die Kommunalverfassung zu studieren. Ein Ergebnis brachte das aber nicht. Schließlich wurde Schwochows Antrag - wie alle anderen Anträge seiner Fraktion - mit vier Ja-Stimmen von BVB/FW, einer Enthaltung und ansonsten Nein-Stimmen abgeschmettert. Danach wurde der öffentliche Teil der Sitzung für beendet erklärt. Die ursprüngliche Diskussion zur Paulshorster Straße, die den Eklat ausgelöst hatte, wurde somit einfach abgebrochen.