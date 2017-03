artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Zur zweiten Runde der Gründung eines Netzwerkes "Dorfbewegung Hoher Fläming" wird am morgigen Donnerstag, 16. März, auf die Burg Rabenstein geladen.

Mit der Gründung soll ein Netzwerk gebildet werden, dem sich möglichst viele Dörfer der Region Hoher Fläming mit der Bereitschaft, eigene gute Erfahrungen an andere Dörfer weiter zu geben, diese Ideen anderen zugänglich zu machen, anschließen. Die Dörfer sollen in regen Kontakt miteinander treten.

Mit dem Netzwerk soll der Verein Dorfbewegung Brandenburg - Netzwerk Lebendige Dörfer gestärkt werden. Je mehr Dörfer sich dem Netzwerk anschließen, desto größer ist die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu bewirken.

Um in der Dorfbewegung mitzumachen, genügt es, wenn Vertreter des Dorfes ihre Bereitschaft erklären, einverstanden sind, dass der Namen des Dorfes erfasst wird und eine Kontaktperson, das kann zum Beispiel der Bürgermeister, der Vertrter eines Dorfvereins oder ein Ortsbeiratsmitglied sein, benannt wird.

Die Veranstaltung am morgigen Donnerstag, 16. März, beginnt um 18.00 Uhr. Nach der Begrüßung wird über den Stand eines eingereichten Förderprojektes zur Unterstützung und Beratung von Dörfern und ländlichen Initiativen informiert. Es folg ein bericht über das Treffen des Dörfer (LAK Märkische Seen) in Trebnitz, bevor sich die Anwesenden über die weitere Vorgehensweise zur Gründung eines Netzwerkes "Dorfbewegung Hoher Fläming" beraten. Eventuell folgen die Wahl eines Vorstandes und des Beschluss einer Satzung.