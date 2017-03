artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Naturschätze im Naturpark Hoher Fläming" führt Naturparkleiter Steffen Bohl am 23. März in das Naturschutzgebiet "Belziger Landschaftswiesen". Das 4.435 Hektar große Naturschutzgebiet nordöstlich von Bad Belzig ist Europäisches Vogelschutzgebiet und zugleich Lebensraum bedrohter Wiesenbrüter. Die seltene Großtrappe lebt in dem charakteristische Urstromtal mit ausgedehnten, von Gräben durchzogenen Feuchtwiesen. Sie hat in diesen Wochen ihre Balzzeit. Die Belziger Landschaftswiesen sind außerdem Brut- und Rastplatz von verschiedenen Limikolen, Enten und Gänsen. Naturparkleiter Steffen Bohl wird die Gäste auf einer rund 2,5-stündigen Rundwanderung durch das größte Naturschutzgebiet des Naturparks führen, welches zugleich zu den größten in Brandenburg gehört. Los gehts um 16.00 Uhr an der Bushaltestelle in Freienthal. Auskunft/Anmeldung im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben, 033848/60004, info@flaeming.net .