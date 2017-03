Tessa braucht Hilfe: Spendensumme steigt weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Ungebrochen ist die Unterstützung für die an Blutkrebs erkrankte Tessa Szereiks aus Birkenwerder. Die Spendensumme steigt seit der Typisierungsaktion Ende Februar in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule kontinuierlich.

Schon an dem Wochenende, an dem 1 341 Menschen in die Schule kamen, um sich für eine mögliche Stammzellspende registrieren zu lassen, waren mehr als 7 200 Euro gespendet worden. Inzwischen ist die Summe auf 28 336,94 Euro - zum Beispiel durch Spenden, Einnahmen aus dem Kuchenverkauf und einem Frühlingskonzert - gestiegen, teilte die Deutsche Knochenmarkspender Datei (DKMS) mit. Petra Liese vom Organisationsteam der Hildebrandt-Schule rechnet damit, dass sich die Spendensumme weiter erhöhen wird.

Ein Einwohner aus Birkenwerder hat angeregt, die fehlende Finanzierung für die Registrierung aller Spender der Aktion aus kommunalen Mitteln zu begleichen. Nach derzeitigem Spendenstand gibt es noch eine Lücke von etwa 24 000 Euro. Die Idee soll beim nächsten Finanzausschuss erörtert werden - allerdings im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

"Wir möchten uns auch im Namen von Tessa für die großartige Unterstützung bei allen ganz herzlich bedanken", schreibt das Organisationsteam der Schule in einem Dankesbrief. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil sich "so viele Menschen unglaublich engagiert haben", heißt es weiter. Der Dank gelte allen, die dazu beigetragen hätten, dass die Aktion ein Erfolg geworden sei - "ob durch Registrierung als Stammzellspender oder mit einem Kuchen, mit 10 oder 100 Euro, als Parkplatzeinweiser oder "Blutabnehmer', als Datenerfasser oder Grillmeister, als Kaffeeverteiler oder Kuchenverkäufer, als Rundenläufer oder auch als Mutmacher", so Petra Liese im Namen ihrer Mitstreiter von der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule.

Mit der Aktion wird ein genetischer Zwilling für die 21-jährige Tessa gesuch. Die junge Frau, die an der Gesamtschule ihr Abitur machen wollte, ist an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt. Die bisherigen Behandlungen waren nicht erfolgreich. Tessas letzte Chance, die Krankheit zu besiegen, ist eine Stammzellspende. Dazu muss ein Mensch gefunden werden, der genetisch zu der Frau aus Birkenwerder passt. Bislang war die Suche vergeblich.

Ob bei der Typisierungsaktion am letzten Februarwochenende jemand gefunden wurde, steht noch nicht fest. Die Auswertung der Proben dauert an. Erste Ergebnisse werden Ende des Monats erwartet.

Folgendes Spendenkonto bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei für Tessa Szereiks ist weiterhin geöffnet: DKMS, DE 66 1007 08480 151231812, Kennwort: Tessa.