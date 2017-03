artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Frauen verdienen in Brandenburg durchschnittlich vier Prozent weniger als Männer. 2016 hatten sie einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 15 Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Am 18. März ist der Tag des gleichen Lohns. Brandenburg hat nach Sachsen-Anhalt mit zwei Prozent das niedrigste Lohngefälle der Bundesländer. In Berlin sind es 14 Prozent. Die größten Ungerechtigkeiten bei den Verdiensten von Frauen und Männern gibt es in Baden-Württemberg mit 27 Prozent. Die Diskrepanz ist vor allem mit den unterschiedlichen Branchen und Berufen zu erklären. Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen.