Katervater Klemke geschätzt und verehrt

Brandenburg (MZV) "Ein vorausschauendes und umsichtiges Vorgehen wird jetzt sicherlich belohnt werden, und harte Arbeit wird von Erfolg gekrönt sein." So wird das Jahr des Feuer-Hahns im chinesischen Horoskop beschrieben. Weiter heißt es: "Hilfreich ist dabei, dass der Hahn auch ein besonderes Organisationstalent ist. Dieses wird uns helfen, unsere Pläne in die richtige Bahn zu lenken." Der Feuer-Hahn schmückt dieses Jahr die Postkarte der Galerie Sonnensegel, die die Gäste zum Frühjahrsempfang selbst drucken können.

Dies alles passt genau auf die Arbeit der Sonnensegler. "Wir alle freuen uns jedes Jahr wieder auf die Arbeit mit den Kindern. Mein Dank geht auch deshalb an die Eltern, die uns ihre Kinder vertrauensvoll überlassen. Danke, dass sie an uns glauben", sagte Matthias Frohl, der kunstpädagogische Leiter. Im Beisein des Stadtverordnetenvorstehers Walter Paaschen und dem Beigeordneten Dr. Wolfgang Erlebach blickte er kurz auf ein arbeitsreiches und interessantes Jahr zurück und schaute positiv in das neue Jahr. Frohl bedankte sich bei allen Mitarbeitern, Förderern und vor allem bei der Stadt Brandenburg und dem Land für die Unterstützung. "Wir haben den Anspruch, Kunst und Kultur auf hohem Niveau zu verkörpern. Das können wir trotz besonderen Engagements von allen Mitarbeitern nur mit den finanziellen Zuschüssen meistern", bekräftigte der Galerieleiter. Dazu gehört es auch, Kunst erlebbar zu machen. Als Beispiel nannte Frohl die Shakespeare-Wochen. "Da ist es uns gelungen, das Theater zweimal am Tag zu füllen. Das nenne ich Aktionsgalerie." Vorgestellt wurde auch der neue Vorstand. Dieser ist in der alten Besetzung geblieben. Die gute Arbeit von Ulrike Stasche als Vorsitzende, Heidi Hauffe, Anja Pollok, Eva Pudewell und Udo Geiseler wurde durch die erneute Wiederwahl bestätigt. Besonders stolz ist man auf die neue Ausstellung. Einen Tag vor dem 100. Geburtstag von Werner Klemke eröffnet die Galerie "Sonnensegel" eine Kabinettausstellung zu Ehren des wohl bedeutendsten ostdeutschen Illustrators und Buchgestalters im vergangenen Jahrhundert. "Warum Klemke?

Ihn kannte in der DDR fast jeder. Seine Illustrationen begleiteten die Menschen durchs Leben. Man fand sie in Bücher, Schulbüchern, Kinder- und Märchenbüchern", erläuterte Frohl. "Klemke - das ist Masse mit Klasse, Quantität und Qualität gleichermaßen. Zudem werden die Künstler aus dem Osten der Republik viel zu wenig gewürdigt", fuhr er fort. Der künstlerische Nachlass des 1994 verstorbenen Künstlers ist gigantisch. Er hat 800 Bücher mit 10.000 Illustrationen bebildert. Neben Bücherillustrationen schuf er über 300 Plakate, hinzukommen Exlibris, Plattencover, Postkarten und Briefmarken. Er arbeitete für Zeitschriften und in der Werbung. "Hirsch Heinrich", "Bootsmann auf der Scholle" und "Das Wolkenschaf" sind bekannte Titel und jeden Monat begaben sich hunderttausende Leser auf die Suche nach dem in seiner Zeichnung versteckten Kater. Zur Ausstellungseröffnung sprach der Karikaturist, Grafiker und Feuilletonist Harald Kretzschmar über seinen Kollegen.

Er ließ das Publikum und die anwesenden Verwandten Klemkes seine Enkelin Maria Magdalena und Schwiegersohn Erlend Korb-Klemke anekdotenhaft an seinen Begegnungen mit dem Künstler teilhaben. Er erinnerte aber auch an einen anderen Klemke, der sein Zeichentalent nutzte, um Dokumente für jüdische Bürger zu fälschen. Damit schützte er sie vor der Deportation. So rettete er vielen Menschen im besetzten Holland das Leben. Zu DDR-Zeiten redete er nie darüber. Die Ausstellung zeigt Zeichnungen, Illustrationen, Plakate und Kinderbücher, überwiegend aus dem Besitz von Matthias Haberzettl, der ebenfalls zur Eröffnung aus Augsburg angereist war. "Genießen Sie die Grafik-Kultur und schwelgen Sie beim Betrachten der Ausstellungstücke in Erinnerungen", empfiehlt Harald Kretzschmar.

Zu sehen ist die Ausstellung in den Räumen der Galerie Sonnensegel auf dem Gotthardtkirchplatz bis zum 7. Juni.