Wilders sieht seine Partei als Wahl-Gewinner

Den Haag (dpa) Der Rechtspopulist Geert Wilders sieht sich schon vor dem Ende des Wahltages in den Niederlanden als einer der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde dies keine Niederlage sein, sagte er am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag.