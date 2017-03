artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (DPA) Die Vertreter von Linken und Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags sind vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit ihrer Forderung nach einer Vernehmung des Whistleblowers Edward Snowden gescheitert. Sie repräsentierten nicht das dafür notwendige Viertel der Bundestagsabgeordneten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichen BGH-Beschluss vom 23. Februar. Snowden, der mit seinen Enthüllungen die Affäre um massenhafte Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA ins Rollen gebracht hatte, hält sich in Russland auf, wo er Asyl erhalten hat.