Staatsfernsehen: Selbstmordanschlag auf Justizpalast in Damaskus

Damaskus (dpa) Ein Selbstmordattentäter hat sich nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens im Justizpalast der Hauptstadt Damaskus in die Luft gesprengt. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Mittwoch von einer schweren Explosion im Zentrum der Stadt. Zahlreiche Menschen seien getötet oder verletzt worden. Erst am vergangenen Wochenende waren bei einem Anschlag auf schiitische Pilger in Damaskus mindestens 74 Menschen getötet worden. Die Al-Kaida-nahe Organisation Tahrir-al-Scham-Front beanspruchte die Tat für sich.