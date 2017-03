Götze fällt für Rest der Saison aus

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Weltmeister Mario Götze wird trotz gesundheitlicher Fortschritte in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten. Wie sein Verein Borussia Dortmund bekanntgab, spricht der an einer Stoffwechselstörung erkrankte 24-jährige Profi «positiv auf die erste Phase seiner Behandlung» an.