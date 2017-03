Nach Unfall: Zwei Verletzte im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Seeburg (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 in Fahrtrichtung Berlin sind am Mittwochmorgen bei Seeburg zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Während eine 38-Jährige mit ihrem Wagen an einer roten Ampel hielt, fuhr eine 42-Jährige Autofahrerin auf diese auf. Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Rückstau bis zum Havelpark Dallgow.