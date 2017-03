18-Jähriger zu Boden gerissen - Handy geraubt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee haben zwei unbekannte Männer am Dienstagabend einen 18-Jährigen überfallen und ihm das Handy gestohlen. Der junge Mann war zuvor in der Hertzstraße zu Boden gerissen worden. Er wurde aufgefordert, seine Besitztümer herauszugeben. Da der junge Mann darauf nicht reagierte, nahm sich der Täter selbst das Handy aus der Jacke des Opfers. Beide Männer flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 25 Jahre alt, mindestens 1,83 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein . Hinweise: 03321/400 0.