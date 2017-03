SMS für Dich

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Nach dem plötzlichen Unfalltod ihrer großen Liebe Ben zieht Clara hinaus aufs Land. Zwei Jahr später dann ist sie der Meinung, über den Verlust hinweg zu sein. Ihr fehlen Berlin, das Leben und die Freunde. Und so kehrt sie zurück. Doch in der Einsamkeit der alleinigen Wohnung kommen alsbald wieder Gedanken an Ben auf. Um damit fertig zu werden sendet sie einfach Textnachrichten an dessen Nummer. Dabei bedenkt sie allerdings nicht, dass der Anschluss mittlerweile neu vergeben worden ist. Und so erreichen die sehnsuchtsvollen Gedanken ausgerechnet Mark. Der Sportjournalist steckt gerade irgendwie in seiner Beziehung fest, die von seiner Freundin minutiös geplant wird. Daher erscheinen ihm die geheimnisvollen Nachrichten wie ein Fingerzeig, seine Situation zu überprüfen. Dazu gehört natürlich, auch die Unbekannte zu finden, die offensichtlich traurig und einsam ist. Vielleicht geht da ja was...