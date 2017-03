Bewährungsstrafe für Schläger

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Die juristische Aufarbeitung einer Auseinandersetzung am Rande einer NPD-Demonstration vor drei Jahren in Frankfurt (Oder) hat jetzt ein Ende. In der Berufung hat das Landgericht der Oderstadt am Mittwoch einen 27-Jährigen wegen Landfriedensbruchs zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Vorinstanz hatte 2015 eine Haftstrafe von 15 Monaten verhängt, weil der Mann mit einem an einer Holzlatte befestigten Plakat wahllos auf Gegendemonstranten eingeschlagen hatte. Eine Begründung für das nun mildere Urteil nannte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch nicht.