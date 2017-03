Krim-Regierungschef fordert Monarchie in Russland

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559519/

Präsident Wladimir Putin lehne solche Ideen ab, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Aksjonow habe eine private Meinung geäußert. "Wir sollten in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit", sagte auch Wolodin am Mittwoch in Moskau.

Russland werde von außen bedroht, deshalb sollte Putin "mehr Rechte bis hin zur Diktatur bekommen", sagte Aksjonow im Fernsehen der Krim. Aber in orthodoxer Tradition wäre ein anderer Weg besser: "Meiner Meinung nach braucht Russland heute eine Monarchie." Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 amtiert Aksjonow als Regierungschef.

In Russland wird derzeit viel über das Doppelrevolutionsjahr 1917 diskutiert. In der Februarrevolution stürzte die Zarenherrschaft, in der Oktoberrevolution übernahmen die Kommunisten die Macht.