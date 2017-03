EU-Abgeordnete unzufrieden mit deutscher Maut-Überarbeitung

artikel-ansicht/dg/0/

Straßburg (dpa) Die EU-Abgeordneten sind mit den überarbeiteten Maut-Plänen der Bundesregierung nicht zufrieden. Diese enthielten "noch immer Elemente, die einen Verstoß gegen das EU-Recht darstellen und Grundprinzipien der Verträge verletzen", heißt es in einer am Mittwoch in Straßburg beschlossenen Resolution.