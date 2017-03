St. Patricks Day im HdO

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Im Haus der Offiziere wird am kommenden Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März, wieder gefeiert. Eine "St. Patricks Day" - Party erwartet die Besucher am Freitag ab 20 Uhr. Musikalisch wird es mit der Liveband "The Tidetones". Zudem will DJ Sören die Gäste in Tanzlaune versetzen. Für den irischen Trinkgenuss steht original Guiness Bier vom Fass bereit. Besucher, die irisch kostümiert erscheinen, können sich auf eine Überraschung freuen. Am Samstag heißt es dann "Back to the 80" im HdO. Die "Depeche Mode & The Cure Party 80iger Special" findet ab 22 Uhr statt. Auf dem Baikonurfloor liefern die Resident DJs Mr. Pinkeyes und DJ Micharre das Beste der beiden namensgebenden Bands, aber natürlich auch viele Wave und New Wave Klassiker bekommen die Gäste zu hören. Der zweite Floor widmet sich den 80s all time favorites und ist eine Reise in die Vergangenheit.