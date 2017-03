artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zollbeamte haben nahe Lübbenau 203 400 unversteuerte Zigaretten sicherstellt. Die Zöllner wollten auf der Bundesautobahn 15 in Fahrtrichtung Berlin am Dienstag ein Fahrzeug kontrollieren, als dieses an der Anschlussstelle Vetschau völlig unerwartet die Autobahn verließ. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Fahrer auf den Landesstraßen 49 und 55. Auf einem Waldweg nahe Lübbenau blieb sein Fahrzeug jedoch stecken, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer lief zu Fuß weg. Zollbeamte stellten den verlassenen Wagen sicher und fanden die unverzollte Ware sowie mehrere Kfz-Kennzeichen auf der Rückbank und im Fußraum des Fahrzeugs.