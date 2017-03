Flugplatzgegner blockieren Privat-Landebahn von Flughafen-Manager

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Leuthen (dpa) Gegner eines geplanten Privat-Flugplatzes in Groß Leuthen (Dahme-Spreewald) haben die Landebahn mit einem Traktor und einem Geländewagen blockiert. Die Polizei ermittele deshalb wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit.