Einspruch gegen Haftbefehl gegen Deniz Yücel abgelehnt

Istanbul (dpa) Der Einspruch gegen den Haftbefehl gegen den «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel ist von einem türkischen Gericht abgelehnt worden. Das bestätigte Veysel Ok, ein Anwalt Yücels, der dpa. Die Berichterstattung Yücels könne «nicht als Journalismus oder im Rahmen der Pressefreiheit interpretiert werden», hieß es zur Begründung des Richters in einem Dokument, das dpa vorliegt. Vor mehr als zwei Wochen hatte ein Haftrichter in Istanbul nach 13 Tagen Polizeigewahrsam Untersuchungshaft für Yücel angeordnet. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Volksverhetzung vorgeworfen.