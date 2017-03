Polizist fängt Radfahrerin in Oranienburg auf

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Eiskalt erwischt wurde am Dienstag eine 14-jährige Radfahrerin. Das Mädchen war in der Dämmerung auf der Freiburger Straße unterwegs und hatte offenbar jede Menge während der Fahrt zu erledigen: Sie trat in die Pedale, beide Hände nicht am Lenker, sondern stattdessen am Mobiltelefon. Auch das Licht am Rad hatte sie nicht angeschaltet. Ein Revierpolizist in der Nähe registrierte die ordnungswidrige Fahrt und wollte die Jugendliche anhalten und zur Rede stellen.