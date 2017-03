Ines Hübner wieder Bürgermeisterkandidatin

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Bei zwar schwacher Beteiligung, dafür aber einstimmig ist Ines Hübner am Dienstagabend vom SPD-Ortsverband zur Bürgermeisterkandidatin gekürt worden. Von den 32 Mitgliedern waren lediglich elf stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Neben dieser Unterstützung bekam sie auch eine solche in moralischer Form - und zwar von der politischen Konkurrenz. Die fast vollständig erschienenen Mitglieder der Partei Die Linke lobten Hübners erste Amtszeit, die gerade ins letzte Jahr gegangen ist. "Sie tun der Stadt gut", lobte Dr. Michael Unrath, der für Die Linke im Stadtparlament sitzt.

In ihrer Bewerbungsrede stellte Hübner die seit 2010 errungenen Erfolge in den Vordergrund und sprach davon, dass seither ein Investitionsstau abgebaut worden sei. In den Mittelpunkt einer möglichen zweiten Amtszeit setzte sie die Entwicklung des Zentrums: "Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Innenstadt neu erfinden wird." Wie sie dies ohne das gescheiterte Projekt eines Frische-Supermarktes vorstellt, verriet sie am Dienstag den Genossen allerdings nicht.