Idealer Blick auf den Meteorschwarm

Die Heinz-Sielmann-Stiftung lädt deshalb in diesem Jahr zwischen 1. und 10.August zur Langen Nacht für Sterngucker ein. Es ist die Zeit, in der der Meteorschwarm der Perseiden die Erdumlaufbahn streift. "Die Bedingungen, Sternschnuppen zu beobachten, sind in der Heide besonders hervorragend", sagt Lothar Lankow von der Sielmann-Stiftung. "Im ganzen Umfeld gibt es keinerlei Lichtquellen." Ähnlich wie am Gülper See im Havelland oder im Sternenpark der Nossentiner/Schwinzer Heide(Mecklenburg-Vorpommern) ist der Himmel deshalb besonders schwarz. Und vor solchem Hintergrund wirken dann die kleinsten Sterne groß oder die Sternschnuppen besonders klar.

Ziel der Nachtwanderung wird der Sielmannhügel sein. Nur die Natur der Atmosphäre kann der Sternennacht einen Strich durch die Rechnung machen. "Ein Ausflug hängt natürlich immer noch von der Witterung ab", sagt Lothar Lankow. Sollte der Himmel wolkenbedeckt bleiben, fällt die Nachtwanderung aus.

Der Sielmannhügel, eine Erhebung am Rand des freien Wanderwegs im Sperrgebiet zwischen Pfalzheim und Neuglienicke, ist auch am 10.und 11.Juni Ziel von Wanderern. An jenen Tagen findet dort erstmals eine Familientag statt - laut Lankow in Zusammenarbeit mit der Umweltstiftung in Deutschland.Für die Verköstigung und einzelne Programmpunkte wird gesorgt sein, verspricht er. Aber Genaueres wird noch mitgeteilt.

Fest steht auch schon die Eröffnung eines weiteren Teilstücks des freigegebenen Wanderwegs. Bislang fanden Touren und Kutschfahrten zwischen Neuglienicke und Pfalzheim statt. Von dem kleinen Temnitzqueller Ortsteil führt bereits eine Route auch nach Rossow. "Aber die Strecke war noch nicht so ins Programm einbezogen", sagt Lankow. Das soll sich nun ändern. Neue Richtungs- und Entfernungsschilder - die grünen mit den weißen Rändern - sollen den Wanderern Orientierung geben. Außerdem sind dann dort Kutschfahrten möglich.

Als Höhepunkt wird wieder die Heideblütezeit ab 10.August angesehen. Sie zog im vorigen Jahr mit 1500Besuchern den größten Zustrom an Heidetouristen an. Es wird dann auch wieder vermehrt Kutschfahrten geben.

Nichts wird es in diesem Jahr mit dem Bau des Aussichtsturms.Die rund 15Meter hohe Holzkonstruktion soll auf dem Sielmannhügel errichtet werden(RA berichtete). Bauen wird der Kreis, der in dieser Woche den Förderantrag stellt. Er setzt aufs EU-Leader-Programm. Sollte das Projekt bei der Lokalen Arbeitsgruppe für Leader-Projekte das Okay erhalten, wird der Förderantrag beim zuständigen Landesamt gestellt, teilte der Landkreis mit. Einen positiven Bescheid könnte es im Sommer geben. Die Planung wird parallel dazu bereits vorangetrieben.

Dennoch wird es angesichts dieses Hintergrunds wohl nicht möglich sein, noch in diesem Jahr die Aussichtsplattform zu errichten. Beim Bauantrag hat sogar das Bundesumweltministerium Mitspracherecht, da es sich um eine Fläche des Nationalen Naturerbes handelt. Mit einem Baubeginn rechnet der Kreis im Sommer 2018. Gebaut wird zirka drei Monate lang.