Die schlaflose Gesellschaft

(MOZ) Das Faultier heißt Faultier, weil es satte 20 Stunden am Tag schläft. Einmal wach, bewegt es sich so wenig wie möglich. Und doch trägt das schläfrige Tier seinen Namen zu Unrecht. Das Faultier ist nicht faul, es ist effizient. Es kann gar nicht länger wach sein, weil seine Nahrung vor allem aus fasrigen Blättern besteht, die derart gehaltlos sind, dass sie einfach nicht genügend Energie liefern für, sagen wir, Dauerläufe, Radtouren oder das Anschauen von vier Teilen dieser neuen spannenden Fernsehserie. Womit wir beim Homo Sapiens und seinem seltsamen Verhältnis zum Schlaf sind.

Eine neue Erhebung zeigt, dass immer mehr Menschen schlecht schlafen. Sie finden nicht in den Schlaf oder wachen mitten in der Nacht auf. Tagsüber sind sie abgeschlagen, erschöpft und kaum fähig, ihr Tageswerk zu verrichten. Der Schlafentzug schadet ihnen, geistig, moralisch und körperlich. Häufig haben diese Schlafstörungen individuelle Ursachen. Sie sind aber auch Ausdruck eines problematischen Umgangs unserer Gesellschaft mit dem Schlaf.

Schlaf nimmt im Leben nicht mehr den Platz ein, der ihm eigentlich zusteht. In der Nonstop-Gesellschaft wird Schlaf zunehmend als notwendiges Übel empfunden. Sie schätzt ihn nicht mehr, sondern hält ihn vielmehr für Zeitverschwendung. Bis spät in die Nacht lesen Berufstätige ihre Dienst-Mails und machen Morgens noch vor dem ersten Kaffee weiter. Nicht nur der Job macht dem Menschen den Schlaf madig. Auch die Freizeit zwackt ihm immer mehr Zeit ab. Es wartet immer noch ein weiterer Film auf Youtube, ein neuer Post auf Facebook, ein neuer Tweet auf Twitter. Die Qualität und die Vielfalt der digitalen und medialen Unterhaltung ist so hoch, dass sie süchtig machen kann und immer mehr schlaflose Zeit einfordert. Immer radikaler bekämpfen viele Menschen ihre Nachtruhe, etwa mit potenten Energy-Drinks. Im Extremfall nehmen sie harte Drogen wie Speed, Kokain und Crystal Meth.

Ein Schuh wird aus dem glatten Gegenteil dieses Verhaltens. Die Hochleistungsgesellschaft muss erkennen, dass mehr Schlaf für bessere und intensivere Wachzeiten sorgt. Um gesund zu bleiben, sollten Menschen etwa ein Drittel ihres Lebens schlafend verbringen. Es wird höchste Zeit, wieder das Faultier in uns zu entdecken und den Schlaf zu schätzen: als Quelle unserer Kreativität und Schöpfungskraft, als die Basis eines guten und deshalb effizienten Lebens.