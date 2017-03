artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die unfassbare Summe von 16 Milliarden Euro hat der Energiekonzern E.ON in einem Jahr verbrannt. Das sei aber nun ein Schlussstrich, tröstet sich das Management selbst. Tatsächlich ist der Großteil der Geldvernichtung nicht wirklich 2016 entstanden, sondern Produkt der seit Jahren laufenden Energiewende mit ihrer Bevorzugung von Strom aus Wind, Sonne, Biomasse. Weshalb E.ON sich entnervt von konventionellen Kraftwerken getrennt und daraus die Firma Uniper gemacht hat. Was jetzt in den Büchern wirksam wird.