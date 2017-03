Streit um Senioren-WG eskaliert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Nach dem tödlichen Brand in der Neuruppiner Wohnresidenz am Sonnenufer ist der bauordnungsrechtliche Streit darum noch nicht ausgestanden. Mittlerweile droht eine Nutzungsuntersagung für das Gebäude.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559564/

Streitpunkt ist nach wie vor die Klassifizierung der Wohnresidenz. Genehmigt ist sie vom Landkreis als gewöhnliches Wohnhaus. Eingemietet haben sich dort aber Menschen an ihrem Lebensabend, die zusätzliche Pflegeleistungen dazubuchen können. In dieser Art Senioren-Wohngemeinschaft sieht der Landkreis einen sogenannten Sonderbau, der besonders strengen und bisher nur in Teilen umgesetzten Brandschutz-Bestimmungen unterliegt. Damit soll der Schutz von Menschen gewährleistet werden, die sich im Notfall wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen nicht selbst in Sicherheit bringen können.

Der private Betreiber Rüdiger Wölk-Wurow ist hierzu angehört worden - offenbar aber, ohne nachträglich einen Sonderbau anzumelden. Denn Landkreis-Sprecherin Britta Avantario sagte am Mittwoch: "Sofern das als allgemeines Wohngebäude genehmigte Objekt weiterhin von Personen bewohnt wird, deren Selbstrettungsfähigkeit überwiegend eingeschränkt ist, wird erwogen, die fortdauernde Nutzung in dieser Form alsbald zu untersagen." Gegen einen solchen Bescheid ließe sich Widerspruch einlegen, über den im Zweifel ein Gericht zu befinden hätte. Klar ist aber: Die Bauordnungsbehörde macht Ernst.

Rüdiger Wölk-Wurow hatte bisher stets argumentiert, dass es sich um ein normales Wohnhaus handele und nicht um einen Sonderbau. Trotzdem änderte er die Internetseite der Wohnresidenz. Der Menüpunkt "Hilfen für Senioren" fiel ersatzlos weg.

Bei dem Brand im vorigen November war eine 95-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Der Fall besitzt bundesweite Bedeutung. Denn überall in Deutschland entstehen Alternativeinrichtungen zu Pflegeheimen mit zuweilen unklaren bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen.