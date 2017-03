Polizei ist gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Aufregung um Schülerlotsen in Berlin hat sich längst gelegt - aber das Problem ist längst nicht behoben. Die kleinen Helfer werden nicht nur in der Hauptstadt sondern auch in Brandenburg mit immer größeren Verkehrsströmen am frühen Morgen konfrontiert. Für das Chaos sorgen vor allem Eltern, die vor den Schulen stoppen. Und weil der Zeitdruck groß ist, kommt es nach der Abgabe der Zöglinge immer wieder zu gefährlichen Wendemanövern und zum Parken im Halteverbot.