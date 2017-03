Ältester Veltener gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Im Alter von 108 Jahren ist Karl Bähr, Veltens ältester Einwohner, am Montag gestorben. Das teilte seine Familie dem Rathaus mit. Noch zu seinem letzten Geburtstag am 8. April vorigen Jahres hatte der in Gubin (Polen) Gebürtige im Familienkreis gefeiert. Auch Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) hatte den Senior im Elisabethheim, in dem er zuletzt lebte, gratuliert. Damals begrüßte er alle Gäste noch mit einem freundlichen Lächeln und verabschiedete sie mit einem klaren "Auf Wiedersehen!".