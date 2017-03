Christoph Reißky besucht die HSV

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) wird es in der Müncheberg-Halle Besuch aus der Handball-Bundesliga geben. Die Handballabteilung der Handball-Spiel-Vereinigung Müncheberg/Buckow hat Christoph Reißky und Lukas Altmann von den Füchsen Berlin zu Gast.

Die Vorgeschichte für diesen Besuch begann im Dezember des vergangenen Jahres, als die Füchse Berlin im Heimspiel Frisch Auf Göppingen empfingen. Sie gewannen ihre Partie im Fuchsbau (Max-Schmeling-Halle) mit 31:26. Unter den damals 7260 Zuschauern waren auch knapp 200 begeisterte kleine und große Mitgliedern der Handballabteilung der HSV Müncheberg/Buckow. In dieser Partie gab übrigens der neue Füchse-Trainer Velimir Petkovic seinen erfolgreichen Heim-Einstand.

Und es gilt bei den Füchsen Berlin: Es gibt einen Gegenbesuch - "Holt Euch die Stars". Der Bundesliga-Handballverein Berliner Füchse hatte Anfang des Jahres 2016 eine Aktion unter diesem Slogan ausgeschrieben. Wer es schafft, 100 Eintrittskarten für ein Füchse-Heimspiel im Block zu kaufen, bekommt einen Star aus der Mannschaft zu einer Trainingseinheit. So hatte auch die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf schon einen Füchse-Profi zu Gast. Bei der OSG wird man den Besuch von Drago Vukovic nicht vergessen.

Jetzt freut man sich bei den märkischen Handballerinnen und Handballern auf den Freitagabend, denn wie versprochen werden sich mindestens zwei Füchse aus ihrem Trainingsbau heraustrauen und auf bekannt-sympathische und kurzweilig-lehreiche Art "praktische Jagdtipps aus dem Fuchsbau" an die versammelte Handballschar geben. Es kommt also Christoph Reißky, der vom Jugendtrainer Lukas Altmann begleitet wird.

Ab 18.30 Uhr werden sie in der Müncheberg-Halle erwartet und beide können sicherlich einiges berichten. Zum Beispiel, wie man zum Jungfuchs wird und wie weit der Weg an die Spitze ist.

Gute Gastgeber werden die Müncheberger allemal sein. Egal ob Training, Autogrammstunde oder Fragerunde: für alle Eventualitäten haben sich Besuchskoordinator Thoralf Schrell und das Vorbereitungsteam gerüstet. Reißky kann aus seiner Sicht erzählen, wie es ist, den Sprung in den Profikader zu schaffen und geschafft zu haben.

"Für uns bei der HSV sind Erfahrungen und Berichte über Trainingsfleiß, Stehvermögen, Disziplin usw. ganz sicher sehr wertvoll. Und die Kinder und Jugendlichen können von Reißkys Erfahrungen einiges mit nach Hause nehmen", sagt auch Michael Horch, Trainer der Landeliga-Männer-Mannschaft der HSV

Reißky gilt als die Neuentdeckung bei den Füchsen. Nach zwei deutschen A-Jugend-Meisterschaften unter Bob Hanning spielte er lange in der zweiten Männer-Mannschaft. Inzwischen ist er neben Europameister Fabian Wiede und Vize-Weltmeister Kent-Robin Tönnesen gefürchteter Linkshänder im Rückraum der Füchse Berlin. Horch sagt: " ... und Linkshänder, die sind immer etwas Besonderes."

Reißky ist mit 188 Zentimetern Körpergröße kein Riese. Geboren ist er am 11. August 1995, also im Sternbild Löwe. Seine Spielweise erinnert in einigen Situationen durchaus an den König der Tiere. Reißky ist Student der Publizistik und Medienwissenschaft und durchlief bei den Füchsen Berlin einige Stationen. Er spielte in der U19 (2011 bis 2014) und der zweiten Mannschaft (2014 bis 2015) und gehört nun zum Kader der Bundesliga-mannschaft. "Wir freuen uns auf Freitagabend und eventuell wird Handball nach dem Besuch bei uns eine kleine Euphoriewelle erleben", hofft Horch.