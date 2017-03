Bürger gestalten Bahnhofsfest mit

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem die Stadt Bad Freienwalde das Bahnhofsgebäude erworben hat und Pläne für dessen Wiederbelebung geschmiedet werden, sollen nun auch die Bürger mit ins Boot geholt werden. Und zwar mit dem Bahnhofsfest. Das findet, nachdem es lange Zeit aus dem Veranstaltungskalender der Stadt verschwunden war, erstmals wieder am 1. Mai von 12 bis 19.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorgelände statt. An diesem Tag soll auch das Bahnhofsgebäude zugänglich gemacht werden. Das teilte die Bad Freienwalde Tourismus GmbH mit.

Es soll ein Fest für die Bürger von den Bürgern werden. Deshalb sind alle Bad Freienwalder Bürger, Vereine, Chöre, Schulen und Bands aufgerufen, sich bei der Gestaltung des Programms einzubringen. Wer Lust dazu hat, kann sich bis zum 27. März in der Tourist-Information in der Uchtenhagenstraße 3 melden. Erst danach stellt die Tourismus GmbH das Programm zusammen. Zur Präsentation stehen zudem zehn Stände kostenfrei zur Verfügung.

Damit es am 1. Mai auch sauber und ordentlich ist, wird im Vorfeld, nämlich am 22. April, wieder zu einem Freiwilligentag aufgerufen. Dann soll den Schmutzecken in der Stadt, vor allem auch am und im Bahnhof zu Leibe gerückt werden. Auch dazu sind die Bürger aufgerufen, sich aktiv daran zu beteiligen.

Der Sanierung des Bahnhofs dürfte nichts mehr im Wege stehen. Bei einer Enthaltung empfahl der Hauptausschuss am Dienstagabend, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen, die am 23. März darüber befindet.

Kontakt zur Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Telefon 03344 150890, E-Mail: event@moorkurstadt.de