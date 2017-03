Feuerfest begeistert Alt- und Neu-Falkenseer gleichermaßen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee fand am Dienstagabend das Tschahar-Schanbe-Suri-Fest (Mittwochs-Feuerfest) an der Asylunterkunft in der Panzerstraße statt. Als Anlass wurde der Beginn des neuen Jahres im indo-iranischen Kulturkreis gewählt, das nach dieser Zählung mit der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche zwischen dem 19. und 21. März beginnt. Dieses Neujahr wird als persisches Nouruz- oder kurdisches Newroz-Fest gefeiert.