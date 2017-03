Sparkasse trotzt Niedrigzinspolitik

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree verteidigt trotz Niedrig-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) ihren Spitzenplatz im Geschäftsgebiet. Diese Bilanz zog Vorstandschef Veit Kalinke am Mittwoch für das Geschäftsjahr 2016. Für 2017 kündigte er an, dass die Sparkasse den seit langem erhobenen Minuszins der EZB an Großkunden weiter reichen wird.

Mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent auf über 2,7 Milliarden Euro verzeichnet die Bilanzsumme der Sparkasse Oder-Spree 2016 wiederum eine Steigerung. Bei den Kundeneinlagen gab es gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 104 Millionen Euro auf über 2,4 Milliarden Euro. Kalinke betonte: "Auch in Zeiten der Null-Zins-Politik wird viel auf die hohe Kante gelegt." Der Vorstandschef konstatierte ebenfalls einen Anstieg des Kreditgeschäftes 2016. Der Kreditbestand für Unternehmen und Selbstständige stieg laut Nutzenbilanz der Sparkasse auf 445 Millionen Euro. Die Darlehen an Kommunen sind mit einem Bestand in Höhe von 68,9 Millionen Euro stabil geblieben.

Mit Blick auf die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB werden die Folgen im neuen Geschäftsjahr deutlich spürbar sein, blickte Veit Kalinke voraus. Er verwies darauf, dass die wichtigste Ertragsquelle der Sparkasse nach wie vor der Zinsüberschuss ist, der sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht auf 57,4 Millionen Euro verringerte. "Auch wenn dieser über dem Plan lag, wird er in den kommenden Jahren massiv unter Druck geraten", heißt es im Geschäftsbericht.

Kalinke kündigte an, dass die Sparkasse Oder-Spree für Großkunden mit Kontobestand ab Beträgen über 500 000 Euro Negativzinsen, die sich an den Minus 0,4 Prozent der EZB orientieren werden, demnächst erheben werden. Für Neukunden würden diese ab 1. Mai gelten. Bei Bestandskunden würde die Sparkasse Oder-Spree sie ab Sommer einführen. Betroffen sind demnach 120 Kunden, mit denen rechtzeitig auch gesprochen werde. "Wir werden ihnen auch alternative Lösungen anbieten", sagte Vorstandsmitglied Harald Schmidt. Privatkunden seien von den Negativzinsen nicht betroffen. Ob das für alle Ewigkeit so bleibe, könne er nicht sagen, betonte Veit Kalinke. Die Sparkasse Märkisch-Oderland hatte kürzlich auf ihrer Bilanzpressekonferenz auch die Einführung von Negativzinsen in ihrem Geschäftsgebiet angekündigt. Dort sollen Großkunden "Verwahrentgelte" für Konten ab 250 000 Euro zahlen.

Die Sparkasse Oder-Spree bleibt auch im vergangenen Jahr gemäß ihrem öffentlichen Auftrag der mit Abstand größte Förderer von Kunst, Kultur, Sport und sozialen Projekten. Alles in allem belief sich das öffentliche Engagement wieder auf insgesamt 827 000 Euro. In den zurückliegenden 15 Jahren haben beispielsweise die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Oder-Spree gemeinsam allein für die drei Projekte in der St. Marien-Kirche in Frankfurt gut 1 Million Euro bereitgestellt.

Die Sparkasse Oder-Spree plant für 2017 Investitionen in Höhe von 4,9 Millionen Euro. Davon entfallen rund 4 Millionen Euro auf die Modernisierung des Hauptstellengebäudes in Frankfurt und die Geschäftsstellen. Laut stellvertretendem Vorstandsvorsitzenden Thomas Schneider wird in Schöneiche ein neue Geschäftsstelle errichtet. Im nächsten Jahr soll sie in Betrieb gehen. Die Baugenehmigung liege inzwischen vor. Die Tiefbau- und Rohbauarbeiten sollen vor dem Winter abgeschlossen sein. Schneider kündigte ebenso eine Modernisierung der Geschäftsstelle in Brieskow-Finkenheerd im Sommer an. Für die geschlossene Geschäftsstelle in Hangelsberg werde demnächst im Ort ein Geldautomat aufgestellt. "Die Sparkasse investiert zudem in moderne Sicherheitstechnik und Datenschutz", ergänzte Schneider.

Am Dienstag war der Landrat des Landkreises Oder-Spree, Rolf Lindemann, als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Oder-Spree verpflichtet worden. Lindemann tritt die Nachfolge des bisherigen Landrates, Manfred Zalenga, an, der den Vorsitz im Verwaltungsrat gut 15 Jahre inne hatte. Lindemann sieht sich selbst zunächst als "Sparkassen-Lehrling", wie er am Mittwoch sagte. "Wichtig ist mir, festzustellen, dass die Sparkasse Oder-Spree in ihrem täglichen Geschäft den genetischen Code der öffentlich-rechtlichen Sparkassen lebt: Bürger- und Kundennähe sowie Gemeinwohlorientierung", betonte er während der Pressekonferenz in Frankfurt.