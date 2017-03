Ex-Spielbau-Gelände vor Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde hat das ehemals vom Verein Spielbau genutzte Gelände an der Sonnenburger Straße zum Verkauf ausgeschrieben. Zwei Interessenten haben sich am Dienstagabend dem Hauptausschuss vorgestellt. Die Entscheidung fällt die Stadtverordnetenversammlung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559579/

Steffi und Waldemar Grüning mit den Söhnen Ulli und Till aus Bad Freienwalde möchten an die Tradition des Vereins Spielbau anknüpfen. "Wir wollen eine Begegnungsstätte für Kunstschaffende bieten und damit das Objekt für die Öffentlichkeit erhalten", sagte Steffi Grüning. Sie ist den Bad Freienwaldern als Filzkünstlerin bekannt, die am Mittwoch eine Ausstellung im Foyer der Konzerthalle St. Georg eröffnet hat. "Ich fahre selber gerne zu Filz-Workshops", berichtete die Bad Freienwalderin, die ihre Kenntnisse im Filzen in Kursen weitergeben möchte.

Eher durch Zufall kamen sie auf das Gelände. Waldemar Grüning, der in Wendtshof eine Installationsfirma betreibt, hatte nach dem Auszug des Vereins Spielbau den Auftrag, das Wasser aus den Heizungen abzulassen, um das Gelände winterfest zu machen. "Meine Söhne kamen mit dem Zug, wir fuhren hoch zu ihm und schauten uns das Gelände an", erzählte sie. Dabei entwickelten sie die ersten Ideen.

"Unsere Zielgruppe sind Wanderer, Erholungssuchende, Naturliebhaber und Kunstschaffende", erklärte Waldemar Grüning. Die notwendige Energie solle ein Blockheizkraftwerk spenden. Damit sei geplant, die hinteren Gebäude zu beheizen und den Strom selber zu nutzen. Auch eine Ladestation für Elektromobile halte er für möglich. Gastronomie sei jedoch nicht geplant, sagte Waldemar Grüning, der betonte, seine Firma nicht aufgeben zu wollen.

Die zweite Interessentin, eine promovierte Biologin aus Hamburg, will zusammen mit ihrem Lebensgefährten Trainingswochenenden für Hundeausbilder anbieten. Um auch die Woche über Einnahmen zu sichern, plane sie den Aufbau einer Hundeschule und einer Hundepension. Für ihre Arbeit sei die Abgeschiedenheit im Wald ungemein wichtig. "Wer mit Hunden arbeitet, kann sich nicht auf einem Grundstück im Ort verwirklichen", sagte sie. Dies führe unweigerlich zu Konflikten mit der Nachbarschaft. "Wir sind auf ein Gelände im Außenbereich angewiesen", versicherte sie. "Das Gelände passt wunderbar zu unseren Plänen", betonte die Evolutionsbiologin. Ihre Kurse seien von der Tierärztekammer Niedersachsen und Schleswig-Holstein zertifiziert. Daher sei der Zuspruch sehr groß. "Wir sind ausgebucht und können im Haustierbereich Geld verdienen", sagte sie. Vorteilhaft sei auch, dass auf dem Gelände genug schattiger Platz für 20 bis 30 große Autos sei.

Zu seinen Präferenzen äußerte sich der Hauptausschuss nicht. Auch im nichtöffentlichen Teil sei keine Entscheidung gefällt worden, sagte Reinhard Schmook (SPD), Vorsitzender des Hauptausschusses, am Mittwoch auf Anfrage. Die Entscheidung behalte sich die Stadtverordnetenversammlung vor. Der Beschluss wird im zweiten Teil der nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschieden.

Die Basis des rund 12 000 Quadratmeter großen Geländes sei ein Forsthaus, das auch noch in einem der Gebäude enthalten sei, sagte Reinhard Schmook in seiner Funktion als Leiter des Oderlandmuseums. Danach diente es der Klinik als Erholungsort für Tuberkulose-Kranke, die in der reinen Waldluft genesen sollten. In den siebziger und achtziger Jahren nutzte das Ministerium für Staatssicherheit das Gebäudeensemble. "Es unterstand nicht der Kreisdienststelle in Bad Freienwalde, sondern war zentral gesteuert von Berlin", sagte Schmook. Das Gelände sei strengstens bewacht gewesen. Zwei Zäune mit Hunden dazwischen sicherten das Areal. Nach der Wende nutzte der Verein Spielbau die Gebäude und das Gelände, gab es aber vor einem Jahr aus verscheidenen Gründen auf.